Москвичам предложили оценить летние фестивальные площадки

На платформе «Активный гражданин» началась серия голосований, посвященных окружным площадкам проекта «Лето в Москве»: жителям столицы предлагают оценить программу мероприятий и оформление локаций. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

© Пресс-служба Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Голосование будет проходить в три этапа. На первом из них москвичам предложили выразить свое мнение о площадках, расположенных в Центральном, Северо-Восточном и Южном административных округах.

Среди площадок ЦАО в голосование включен Новослободский парк, где проходят мастер-классы по гжельской росписи, рисованию пейзажей, а также выступления музыкальных и театральных коллективов. В Северо-Восточном округе на голосовании представлена площадка в парке «Яуза» с кинопоказами, спортивными занятиями и викторинами по истории районов. В ЮАО в голосовании участвует парк «Долина реки Шмелевки», где проходят танцевальные и творческие мероприятия, интерактивные спектакли и другие активности.

Проект «Лето в Москве» стартовал 1 июня и продлится до 14 сентября включительно. В его рамках проходят концерты, мастер-классы, экскурсии, спортивные тренировки, квесты. Большинство мероприятий бесплатные и охватывают все районы города.