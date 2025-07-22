Спортсмены из 15 стран выступят на экстремальном фестивале в Москве

В воскресенье, 3 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве впервые пройдет международный фестиваль «Московские экстремальные игры». Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

© Фото М. Денисова. Mos.ru

Фестиваль состоится в рамках городского проекта «Лето в Москве», организатор - столичный Департамент спорта. «Московские экстремальные игры» будут проходить с 18:00 до 20:00. Вход на фестиваль свободный.

В фестивале примут участие спортсмены из более чем 15 стран, включая Францию, Японию, США, Австралию, Чехию, Италию, Испанию и Коста-Рику. Среди спортсменов - участники и победители Олимпийских игр 2024 года в Париже, профессиональные райдеры, многократные призеры Всемирных экстремальных игр и других международных экстремальных шоу.

Специально для «Московских экстремальных игр» футбольный стадион будет переоборудован под экстремальные дисциплины: на нем установят рампы, трамплины и специальные зоны, рассчитанные на высокие нагрузки и трюки.

Программа фестиваля включает соревнования и показательные выступления по нескольким дисциплинам: BMX, самокаты, ролики, флэтленд (акробатические трюки на BMX на ровной поверхности), памп-трек (трюки на волнистой трассе с крутыми подъёмами и спусками), паркур, стантрайдинг (трюковая езда на мотоцикле), мотофристайл (FMX) и фристайл на снегоходах.

На центральной площади «РЖД Арены» с 10:00 до 17:00 будет проходить Кубок мира по воркауту с участием спортсменов из более чем 37 стран. Также в рамках фестиваля состоится чемпионат России по роллерному спорту.

Для гостей фестиваля будут работать фудкорты и бесплатные зоны отдыха. Также запланированы выступления диджеев и артистов.

В рамках проекта «Лето в Москве» в столице ежедневно проходят благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из которых бесплатные.