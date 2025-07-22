В Москве из-за ливня остановили движение на одном из участков метро

Движение поездов временно остановлено на участке Филевской линии московского метро из-за обильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

На 18:01 с целью обеспечения безопасности было остановлено движение между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская». Через 15 минут движение между «Кунцевской» и «Пионерской» восстановили. В настоящее время поезда не ходят только между станциями «Багратионовская» и «Пионерская».

Москвичам посоветовали пользоваться Арбатско-Покровской линией и наземным транспортам.

Также из-за ливня было перекрыто движение на Минской и Полоцкой улицах и улице Ярцевская.