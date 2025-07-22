Москву накрыл тропический ливень

Москву второй раз за два дня накрыл тропический ливень. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Издание также опубликовало кадры, снятые на Красной площади во время мощного ливня. На них можно увидеть, что непогода практически опустошила площадь, а видимость сильно затруднена из-за осадков.

Как уточняет издание «Москва онлайн», в некоторых районах столицы видны молнии и раскаты грозы. Некоторые улицы начало затапливать. При этом прогнозы синоптиков неутешительные — специалисты ожидают сильный дождь с грозой и ветер до 15 м/с до конца дня.

Ранее ливень затопил МКАД.