Красная панда Рыжик умерла в Московском зоопарке

Красная панда по имени Рыжик, один из самых узнаваемых обитателей Московского зоопарка, умерла в возрасте 11 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

"Сегодня мы должны поделиться с вами печальной новостью. Утром 21 июля покинул мир один из самых любимых и узнаваемых обитателей Московского зоопарка - красная панда Рыжик. Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст - в среднем они живут до девяти", - говорится в сообщении.

В зоопарке напомнили, что Рыжик приехал в учреждение в 2015 году из Польши. Панда быстро обжилась на новом месте. Рыжик любил гулять, забираться на возывшенности и наблюдать за посетителями, а спать предпочитал на улице. Уточняется, что красная панда была единственным хищником в отделе млекопитающих, которого киперы могли кормить с руки.

В последние годы ветеринарные врачи и зоологи зоопарка пытались продлить жизнь Рыжику.