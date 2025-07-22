Московский ливень стал одним из самых сильных на планете за сутки

Обрушившийся 21 июля на Московский регион ливень стал одним из самых сильных на планете за минувшие сутки по количеству выпавших осадков.

Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«За сутки на метеостанции «Балчуг», расположенной в самом центре столицы, выпало 82 мм осадков, и это один из самых высоких показателей на планете, суточных экстремумов», — передает агентство.

Кроме того, по данным специалистов, в подмосковной Коломне за сутки выпало 76 мм осадков. В свою очередь, метеостанция «Тушино» зафиксировала 75 мм осадков.

При этом, собеседник агентства добавил, что по количеству осадков московский ливень превзошли только дожди в Юго-Восточной Азии с результатом от 86 до 200 мм осадков.

Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Накануне на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень, вызвавший масштабные подтопления улиц, дворов и трасс. В том числе оказались затоплены станции метро и МЦД, нарушилось движение транспорта.