Движение транспорта на внешней стороне 72 км МКАД восстановлено

Движение автотранспорта восстановлено на 72 километре МКАД (после съезда № 71) в Северном Тушино, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения на этом участке дороги вводились из-за ДТП, произошедшего ночью во вторник, 22 июля. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб столицы.

Ранее в Дептрансе предупредили, что с 21 июля по 3 октября будет ограничено движение транспорта в районе Открытого шоссе. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

Также до 25 декабря будет ограничено движение на подъездной дороге к аэропорту Внуково. Это связано с проведением работ по обустройству городской парковки.