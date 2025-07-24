Новый дом по программе реновации построят на северо-востоке Москвы. Проект строительства трехсекционного здания на 401 квартиру уже согласован, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«В Лосиноостровском районе построят еще одну новостройку для участников программы реновации. Трехсекционное здание появится на месте расселенных пятиэтажек на Минусинской улице. В нем будет 401 квартира с уже готовой отделкой», – уточнил Щербаков.

В новостройке все квартиры будут с уже готовой отделкой и предустановленным для переезда оборудованием, в том числе, сантехникой и светильниками. Часть из них адаптируют специально для проживания маломобильных граждан. В нежилых помещениях первого этажа разместится диспетчерская служба с отдельным входом. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха. Придомовую территорию озеленят и благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Хорошево-Мневниках.