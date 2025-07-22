В столице выявлены новые объекты культурного наследия

Комплекс зданий бывшего Московского казенного винного склада № 1, ныне известный как завод «Кристалл», стал одним из 142 новых выявленных объектов культурного наследия. Он расположен на Самокатной улице и представляет собой образец промышленной архитектуры рубежа XIX–XX веков. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

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Сейчас в Едином государственном реестре числится 3975 исторических зданий, все они находятся под охраной государства, а их владельцы обязаны сохранять и содержать объекты в надлежащем состоянии.

Первые корпуса завода, построенные в 1851–1876 годах, сохранились до наших дней. Основную часть сооружений спроектировали архитектор Николай Фалеев и инженер Виктор Величкин. Предприятие появилось в Лефортове на берегу Яузы и стало крупнейшим в своей отрасли. В 1901 году, после введения в России госмонополии на спиртное по инициативе министра финансов Сергея Витте, производство распространилось и на Москву.

С началом Первой мировой войны и введением сухого закона в 1914 году предприятие продолжило работу — спирт использовался в медицинских и технических целях, часть помещений отдали под госпитали. С 1925 года возобновился выпуск алкоголя. Во время Великой Отечественной войны здесь производили сухой спирт и коктейль Молотова. В 1941 году бомба разрушила главный корпус, восстановление заняло почти десять лет.

В 1987 году завод получил название «Кристалл», а в 2013-м его производство перенесли в Подмосковье. При этом головной офис по-прежнему находится на Самокатной улице в Москве, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице продолжается реставрация уникальных памятников архитектуры, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.