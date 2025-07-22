Три таджикских винторогих козленка родились в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке родились три таджикских винторогих козленка. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Там также уточнили, что москвичи и гости столицы уже могут наблюдать за ними в комплексной экспозиции «Турья горка» на Новой территории.

— 13 июня появился на свет первый самец, он весил 2,1 килограмма. Спустя несколько дней, 18 июня у другой самки родилась двойня, что бывает довольно редко. Новорожденные — это самец весом 2,3 килограмма и самочка с чуть меньшим весом, но все же в пределах нормы — 1,7 килограмма, — добавила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Матери козлят уже окружили своих детенышей заботой и вниманием. Новорожденные, в свою очередь, отлично передвигаются по самым крутым склонам искусственной скалы, передает ТАСС.

Ранее в столичном зоопарке появились два детеныша короткохвостого питона — неядовитой змеи, обитающей в Индонезии, Малайзии и Индокитае.

Также недавно в Московском зоосаде на свет появились девять детенышей дагестанского тура. Дагестанские туры дают потомство каждый год, поэтому подросшие детеныши уезжают в другие зоопарки.