Синоптик назвал два самых жарких дня в Москве на этой неделе

Самыми жаркими днями в столице на текущей неделе станут пятница и суббота, 25 и 26 июля: воздух прогреется до 27–29 градусов тепла. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что в пятницу, субботу и воскресенье осадков не ожидается. Однако 27 июля небо снова затянет облаками.

— Ночи останутся теплыми — плюс 14–19 градусов. В субботу может немного похолодать в ночные часы — до плюс 11–16 градусов. Самыми жаркими днями на этой неделе будут пятница и суббота, когда воздух прогреется до 27–29 градусов. А в Подмосковье температура может преодолеть отметку в плюс 30–31 градус. В воскресенье при облачной погоде температура воздуха днем составит плюс 23–28 градусов, — сообщил Ильин.

Метеоролог добавил, что в конце июля в Москву может вернуться жаркая погода, когда столбики термометров поднимутся выше плюс 30 градусов.

Александр Ильин также рассказал, что во вторник, 22 июля, в столице пройдут сильные осадки, в некоторых районах города ожидаются грозы. Со среды погода в Москве начнет улучшаться: сильных дождей до конца недели не ожидается.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что погода на этой неделе будет неустойчивой, потому что ее будут определять атлантические циклоны, а Москва не окажется в их теплом секторе.