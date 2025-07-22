Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

В Москве в начале текущей недели ожидаются дожди, затем прогнозируются небольшие эпизодические осадки.

Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начало недели дождливое, а затем будут небольшие эпизодические дождики. Они совсем не будут мешать. Сейчас мы прошли такой пик», — заявил он.

По словам синоптика, понедельник и вторник будут дождливыми, однако интенсивность осадков будет другая и облаков будет меньше. Из-за этого температура воздуха немного повыситься — до 23 — 25°C.

В среду и четверг, по словам Вильфанда, в центре столицы столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 25 до 27°C. В пятницу температурные показатели могут достичь отметки в 28°C.

Он добавил, что в выходные температура воздуха будет стремиться к 29-30°C.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что пик ливневых дождей в Москве и Московской области прошел.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что 21 июля на Москву обрушилось около 50 л дождевой воды на 1 кв. м.