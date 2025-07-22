Москвичам пообещали похолодание

В Москву придет похолодание. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Волна похолодания, как ожидается, наступит к выходным. В ночь на субботу, 26 июля, по сведениям метеоролога, столбики термометров опустятся до 11-16 градусов тепла. Днем температура понизится до плюс 20 градусов. В воскресенье может быть облачно, возможны дожди.

При этом в середине недели осадки, вероятно, пойдут на спад. В среду и четверг, 23-24 июля, они будут локальными и несущественными. Воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ночью температура опустится до 16-17 градусов тепла. В пятницу и субботу дождей не будет вовсе, небо будет солнечным. В столице потеплеет до плюс 28 градусов.

С тем, что пик ливней миновал, согласен и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, на этой неделе дожди не будут обильными, но погода останется ненастной.