Роскосмос опубликовал снимок циклона, который обрушился на Москву

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 21 июля, опубликовала видеозапись, на которой запечатлен циклон, вызвавший рекордный ливень в Москве.

— 146 лет 21 июля не бывало таким дождливым, как сегодня. Как выглядела из космоса непогода над столицей, зафиксировали наши спутники, — говорится в сообщении.

Фотографию сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М», передает Telegram-канал корпорации.

Понедельник стал самым дождливым 21 июля с 1879 года: предыдущий рекорд составлял 39,5 миллиметра осадков и был зафиксирован в 2000 году. В Коломне за одну ночь выпало 66 миллиметров дождя, и суточный рекорд по осадкам, который принадлежал 2013 году, оказался побит.

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Согласно сведениям комплекса городского хозяйства столицы, в отдельных районах Москвы за ночь и утро выпала месячная норма осадков. При климатической норме осадков 85 миллиметров в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО — до 71 миллиметра, в ВАО — до 50 миллиметров, а в САО — до 47 миллиметров.

После сильных дождей в столице уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра, в результате чего проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена.