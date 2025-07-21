Из-за прошедшего ливня уровень реки Яузы поднялся на 2,5 м

Уровень реки Яузы поднялся на 2,5 м вследствие рекордных осадков в Москве, из-за чего проезжую часть под Ростокинским мостом затопило. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

"В результате рекордных ливневых осадков, выпавших в столице 21 июля, уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра. Проезжая часть под Ростокинским мостом оказалась затоплена", - говорится в сообщении.

"Мосводосток" держит ситуацию на контроле, сотрудники предприятия и необходимая техника приступят к проведению работ по откачке после снижения уровня воды.