На Павелецком направлении МЖД до трех часов задержали почти 20 поездов

Межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Юго-Западной транспортной прокуратурой организована проверка в связи с длительной задержкой отправки и прибытия поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги. По предварительным данным, задержка составляет от 2,5 до 3 часов. Задержано 17 поездов дальнего следования на отправку и прибытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры задерживающихся поездов обеспечены местами для размещения и прохладительными напитками. На место выезхал Юго-Западный транспортный прокурор Шамиль Шакиров и представители ОАО "РЖД".

"При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы, следуют с опозданием. Для ввода их в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам.