Движение на Большой Бронной улице ограничено до 20 августа

Движение транспорта на ул. Большая Бронная ограничили до 20 августа в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 21 июля до 20 августа на участке ул. Большая Бронная недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения затронут участок ул. Большая Бронная от д. 25, стр. 3 до д. 25, стр. 1.