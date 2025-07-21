Бахрушинский музей представил стендовую выставку на Гоголевском бульваре

Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина открыл на Гоголевском бульваре стендовую выставку «Музейно-театральный квартал «Бахрушинский», проект реализуется в рамках столичной инициативы «Музейный бульвар». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Бахрушинский музей становится пространством, где культура говорит с обществом живым и актуальным языком. Мы создаем собственную экосистему – открытую, многослойную среду, в которой проходят выставки, лекции, спектакли, творческие встречи, образовательные программы и дискуссии. Это пространство, где театральное прошлое, настоящее и будущее вступают в диалог со зрителем, формируя новый опыт и культурные практики», – приводятся в сообщении слова генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой.

Отмечается, что выставка познакомит зрителей с масштабной культурной моделью учреждения – «Город-театр». Это уникальная экосистема, которая объединяет 18 площадок: шесть объектов музейно-театрального квартала «Бахрушинский» и 12 филиалов музея в Москве, Зарайске и Туле. Все пространства связаны общей концепцией, экспозиционным стилем, мультимедийными решениями и сценарной композицией, где каждый объект – отдельная «сцена» большого культурного действия.

«Сердцем «Города-театра» станет квартал «Бахрушинский». Выставка приглашает москвичей и гостей столицы заглянуть в будущее этого нового культурного кластера на карте Москвы. Он разместится на территории исторической усадьбы семьи меценатов Бахрушиных на «Павелецкой». Посетители квартала смогут совершить захватывающее путешествие в мир театра – от его истоков до современных форм», – говорится в сообщении.

Уточняется, что отдельный блок выставки посвящен федеральному проекту «Новый музей театра», реализуемому при поддержке министерства культуры РФ. Это проект, направленный на открытие новых музейных пространств при театрах в регионах. Бахрушинский музей выступает в роли методологического и организационного центра: он поддерживает региональные инициативы, объединяет театральные музеи по всей стране, внедряет современные музейные практики, помогает культурным учреждениям стать частью единого профессионального сообщества.

В пресс-службе добавили, что стендовая выставка рассчитана на широкую аудиторию – от театралов и студентов творческих вузов до случайных прохожих. Экспозиция открыта до 15 августа, а затем до 30 сентября она продолжит работу на Страстном бульваре.