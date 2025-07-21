Спортивный сквер появился в Москве

В Бутовском лесопарке завершилось благоустройство участка площадью почти 19 гектаров между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Главным новшеством стал спортивный сквер — современная зона для активного отдыха. Здесь появились площадки для баскетбола, волейбола, большого и настольного тенниса, кардио- и силовых тренировок, а также полноценное футбольное поле.

Также там обустроили детские площадки, появились зоны отдыха с качелями, дорожки для прогулок, освещение и даже отдельная площадка для выгула собак.

Таким образом, у жителей Северного Бутова появилось комфортное место, где можно провести время всей семьей активно и с удовольствием.

Ранее стало известно, что в Москве на ВДНХ открылся первый и единственный в России биокластер.