В Росавиации рассказали, когда стабилизируется расписание в аэропортах

Отправлять самолеты по расписанию большинство авиакомпаний планируют уже к концу понедельника. "Аэрофлот" войдет в расписание к вечеру вторника. Об этом сообщили в Росавиации.

"Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов в условиях периодически возникающих ограничений на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в выходные во многих аэропортах Центральной России вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Несколько раз приостанавливали свою работу аэропорты Москвы. Из-за этого авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы.

Так, на 8 утра по московскому времени понедельника, 21 июля, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга было суммарно отменено 118 рейсов, задержано на период более 2 часов 203 рейса.