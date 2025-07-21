Собянин открыл новый спорткомплекс в Южном Бутове

В Южном Бутове открылся новый спорткомплекс с катком и двумя бассейнами. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что СК «Максимум» на Остафьевской улице построили меньше чем за два года. Ключевую роль в строительстве сыграла цифровизация всех этапов — от проектирования до заключения Мосгорэкспертизы.

Комплекс стал частью спортивного кластера, в который также вошли уже построенные «Спорт Станция» и «Монтреал» — некапитальные строения с крытыми футбольными полями, теннисными кортами и ледовыми аренами.

В новом спорткомплексе построили два бассейна, зал общей физподготовки и ледовое поле. В одном из бассейнов установили умные камеры: если пловец пробудет на глубине более 10 секунд, дежурный тренер получит сигнал на специальный браслет.

— В спорткомплексе будут проходить занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, аквааэробике, фитнес-аэробике, йоге, хореографии, — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее мэр столицы рассказал, что Москва примет в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» национальный чемпионат «Абилимпикс-2025». Он пройдет с 30 октября по 2 ноября.