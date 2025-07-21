«Вон там плывет речной трамвайчик, вот здесь плыву я»: кадры затопленной Москвы

Москва и некоторые районы Московской области вновь оказались затоплены из-за сильного ливня. Пользователи активно делятся кадрами непогоды в столичном регионе в социальных сетях.

На Пресне затопило Шмитовский проезд. В глубокой луже застрял автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Также в районе рынка «Садовод» под воду ушел участок МКАД.

«Вон там плывет речной трамвайчик, вот здесь плыву я», — так прокомментировал ситуацию на дорогах один из жителей столицы.

В Подмосковье из-за сильных дождей обрушился мост, в результате оказались отрезаны три населенных пункта, пишет ТАСС. Кроме этого, для пассажиров закрыт тоннель на станции «Павшино» МЦД-2.

По прогнозам синоптиков, дождь в Москве продлится до конца дня. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы призвал водителей пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Что сейчас происходит в Москве и Подмосковье — в галерее «Рамблера».