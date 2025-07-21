«Вон там плывет речной трамвайчик, вот здесь плыву я»: кадры затопленной Москвы

Александр Котлеткин
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Речной трамвайчик на реке и автомобилист на одной из дорог столицы
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Речной трамвайчик на реке и автомобилист на одной из дорог столицы 
© Соцсети
Машина скорой застряла на Шмитовском проезде в Москве из-за потопа
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Машина скорой застряла на Шмитовском проезде в Москве из-за потопа 
© Telegram-канал Baza
Затопленные автомобили на парковке у жилого дома
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Затопленные автомобили на парковке у жилого дома 
© Соцсети
Москвич катается на сапе во дворе жилого дома
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Москвич катается на сапе во дворе жилого дома 
© Соцсети

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Дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра в Москве
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Дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра в Москве 
© Telegram-канал Baza
Жители Москвы пробираются через лужу
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Жители Москвы пробираются через лужу 
© Соцсети
Собаки плавают в луже во дворе жилого дома
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Собаки плавают в луже во дворе жилого дома 
© Соцсети
Затопленные автомобили на парковке у жилого дома
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Затопленные автомобили на парковке у жилого дома 
© Telegram-канал SHOT
Затопленные автомобили на одной из дорог столичного региона
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Затопленные автомобили на одной из дорог столичного региона 
© Соцсети

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Курьер на электровелосипеде во время дождя
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Курьер на электровелосипеде во время дождя 
© Telegram-канал Mash
Затопленный тоннель на станции «Павшино» МЦД-2
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Затопленный тоннель на станции «Павшино» МЦД-2 
© Соцсети
Затопленные автомобили на одной из дорог Москвы
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Затопленные автомобили на одной из дорог Москвы 
© Соцсети

Москва и некоторые районы Московской области вновь оказались затоплены из-за сильного ливня. Пользователи активно делятся кадрами непогоды в столичном регионе в социальных сетях.

На Пресне затопило Шмитовский проезд. В глубокой луже застрял автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Также в районе рынка «Садовод» под воду ушел участок МКАД.

«Вон там плывет речной трамвайчик, вот здесь плыву я», — так прокомментировал ситуацию на дорогах один из жителей столицы.

В Подмосковье из-за сильных дождей обрушился мост, в результате оказались отрезаны три населенных пункта, пишет ТАСС. Кроме этого, для пассажиров закрыт тоннель на станции «Павшино» МЦД-2.

По прогнозам синоптиков, дождь в Москве продлится до конца дня. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы призвал водителей пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Что сейчас происходит в Москве и Подмосковье — в галерее «Рамблера».