В ночь на 21 июля Москву накрыли обильные дожди. «Рамблер» собрал главные новости к этому часу, связанные с непогодой в столице. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки в Москве выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 84%. Данной информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Как уточнил специалист, только за сегодняшний день на столицу обрушится как минимум около 15 литров дождевой воды на метр квадратный, по области местами — до 20-25 мм осадков, при месячной норме 84 мм.

В некоторых районах Москвы и Московской области улицы стали похожи на настоящие морские просторы. В частности, в Жуковском автомобили двигались по дороге, словно по бурной реке, передает «Москва с огоньком».

Коллапс случился и в районе Братеево в Москве: в одном из автомобилей произошел гидроудар, и двум женщинам пришлось самостоятельно перемещать транспортное средство в более сухое место. Также сообщается, что из-за тропического ливня в городе образовались большие пробки, в частности на МКАД (в районе Капотни дорога и вовсе ушла под воду). На некоторых станциях МЦД и вокзалах вода залила пешеходные галереи.

По данным «Москва 24», в районе Царицыно произошел «оползень» после проливного дождя. Кроме того, известно, что в Красногорске затопило подземный переход на станции Павшино. Люди не могут попасть внутрь.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что в связи с ливнями в Москве не исключены локальные задержки в работе наземного транспорта. Там же добавили, что некоторые маршруты могут временно изменить. К вечеру 21 июля возможны затруднения движения в центре города, на третьем транспортном кольце и МКАД. К жителям города обратились с просьбой планировать маршрут заблаговременно.

Чтобы обеспечить быстрый отвод осадков в систему канализации, на улицах Москвы работают сотрудники ГУП «Мосводосток» и других организаций, занимающихся инженерными и коммунальными вопросами, отметила пресс-служба городского хозяйства города. Уточняется, что они используют специализированное оборудование и технику.