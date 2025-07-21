Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве

Месячная норма осадков выпала за ночь и утро 21 июля в отдельных районах Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

При месячной климатической норме осадков 85 миллиметров в ЗалАО выпало до 91 миллиметра, в СВАО – до 71, в ВАО – до 50, в САО – до 47. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца дня, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Для оперативного пропуска дождевой воды в водосточную сеть на столичных улицах работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника.

О скоплениях воды около дома горожане могут сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, через портал "Наш город" или аккаунт "Мосводостока" в соцсети "ВКонтакте".

Если скопления воды замечены на дорогах и в дворовых проездах, москвичи могут оставить заявку в "Мосводостоке" по телефону 8 (495) 657-87-03. Если подтопления выявлены в подземных переходах, сообщить об этом можно в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46.

Москвичей и туристов призвали воздержаться от пребывания на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, проливные дожди затрудняют движение на дорогах. Жителям следует отказаться от поездок на личном транспорте. Если же они необходимы, то Госинпекция призвала сосредоточиться на дороге, не отвлекаться на телефон и избегать парковки под непрочными конструкциями.

В случае необходимости граждане могут обратиться в Центр Управления ГАИ Московской области по телефону 8 (495) 688-81-71 или позвонить по номеру 112.

Ливень с грозой обрушился на столицу утром 21 июля. Из-за этого могут возникнуть задержки наземного транспорта. Кроме того, до 21:00 в Москве и Подмосковье действует желтый уровень опасности из-за грозы.

Для поездок по городу ЦОДД рекомендовал использовать о общественный транспорт. Интенсивное движение машин фиксировалось на Ярославском шоссе по направлению в центр, ТТК в районе Беговой улицы и на МКАД в районе Каширского шоссе.