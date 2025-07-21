Движение транспорта перекрыто на нескольких улицах Москвы из-за непогоды. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Так, ограничения ввели на Волоколамском шоссе, улице Адмирала Корнилова и в проектируемом проезде №4062 в районе Нагатинской набережной, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно о том, что вследствие осадков затопило подземные переходы на станции МЦД-2 Павшино в Московской области. По данным метеорологов, такая погода сохранится в Москве до конца дня. Центр организации дорожного движения рекомендовал горожанам использовать метро для передвижения по городу.

В связи с обильными и непрекращающимися дождями в Москве на Каширском шоссе сошел оползень.