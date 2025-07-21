Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Бригады и специализированная техника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Еще с раннего утра специалисты пропускают поверхностные воды через городскую водосточную сеть. При этом основной объем дождевой воды уходит самотеком. Но при необходимости открываются решетки водоприемных колодцев, а работники включают мощные насосы.

"Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", – указали в "Мосводостоке".

Всего на Москву обрушилось 50 литров дождевой воды на метр площади, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, к 09:00 на метеостанции в Тушине зафиксировали 49 миллиметров осадков, то есть 58% от месячной нормы.

При этом на метеостанции ВДНХ выпало 28 миллиметров или 33% от июльской нормы осадков, а на Балчуге – 39 миллиметров. Но сильнейшие дожди прошли на северо-западе столицы – в Митине было 71,2 миллиметра, а в Зеленограде зафиксировали 91,6 миллиметра осадков, что больше месячной нормы.

"Это почти столитровая бочка воды на квадратный метр", – указал специалист.

Тишковец добавил, что наиболее сильные дожди в Подмосковье затронули Коломну и Новый Иерусалим – 66 и 48 миллиметров соответственно. При этом в Шереметьеве выпал 41 миллиметр осадков, в Немчиновке – 37 миллиметров, во Внукове – 31 миллиметр, а в Домодедове – 24 миллиметра.