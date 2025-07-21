В Москве затопило МКАД

Дождем в Москве затопило участок МКАД, сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

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"Дорога в воде в районе рынка Садовод. В одном направлении автомобили не могут продолжить движение и остановились в огромной луже", - сообщает канал.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с. До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков.

Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.