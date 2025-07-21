В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Подмосковье
В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Подмосковье. По данным ведомства, в ближайшие часы местами ожидаются очень сильный дождь и ливень.
«По возможности оставайтесь во время непогоды дома», — отметили в министерстве.
В Дептрансе Москвы жителям посоветовали передвигаться на метро и предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что дождливая погода в Москве сохранится до среды.
Также в Ямало-Ненецком автономном округе объявили штормовое предупреждение на понедельник, 21 июля.