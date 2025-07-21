В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Подмосковье. По данным ведомства, в ближайшие часы местами ожидаются очень сильный дождь и ливень.

«По возможности оставайтесь во время непогоды дома», — отметили в министерстве.

В Дептрансе Москвы жителям посоветовали передвигаться на метро и предупредили о возможных локальных задержках наземного транспорта.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что дождливая погода в Москве сохранится до среды.

Также в Ямало-Ненецком автономном округе объявили штормовое предупреждение на понедельник, 21 июля.