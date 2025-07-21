Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено и введено в график, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

О временных изменениях в движении поездов на южном участке указанной линии стало известно утром в понедельник, 21 июля. Это было необходимо для проверки инфраструктуры.

Составы не курсировали на участке "Октябрьская" – "Беляево". В обратном направлении поезда следователи с увеличенными интервалами.

До этого для проверки состава приостановили движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

Составы не ходили от станции "Таганская" до "Текстильщиков". Спустя время движение ввели в график.