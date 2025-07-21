На юге оранжевой ветки метро увеличены интервалы движения поездов

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщил столичный дептранс.

По данным ведомства, причиной изменения в графике стала проверка инфраструктуры.

На прошлой неделе переход на станции метро «Рижская» в российской столице оказался затоплен из-за сильного ливня. На кадрах от очевидцев видно, как дождевая вода бурным потоком течет по ступенькам вестибюля на станции «Рижская». При этом на заднем плане несколько сотрудников метрополитена с помощью швабр убирали воду с пола.

До этого на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы произошел сбой из-за дерева на пути. Менее чем через полчаса движение на Арбатско-Покровской линии восстановили и ввели в обычный график.