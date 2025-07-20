Синоптик Позднякова: дождливая погода в Москве сохранится до среды

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая погода в Москве сохранится до среды.

«Центр циклона, который определяет эту погоду, кружится над Белоруссией, то приближаясь, то удаляясь к столичной области», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, ожидаются дожди различной интенсивности, от небольших локальных до кратковременных.

«Не исключено, что за этот период — с понедельника по среду — может выпасть местами до четверти месячной нормы осадков. То есть погода дождливая, но нужно сказать, что тёплая, потому что фон температуры остаётся в пределах климатической нормы», — отметила Позднякова.

Она добавила, что ночью ожидаются температуры +13...+18 °С, днём до +27 °С, что близко к климатической норме.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшее время.