Москву сегодня накроет ливень и сильный ветер

Сегодня в Москве ожидается гроза и ветер до 17 м/с
В Москве в воскресенье вечером ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
В предупреждении говорится, что непогода ожидается до конца дня.
«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с», — сказано в сообщении.
Дожди и грозы также прогнозируются в Москве в предстоящий понедельник и вторник, отметили в центре «Фобос».
Водителям в непогоду рекомендуют избегать резких маневров, а пешеходам — избегать деревьев и шатких конструкций.