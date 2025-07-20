Москву сегодня накроет ливень и сильный ветер

В Москве в воскресенье вечером ожидается сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

В предупреждении говорится, что непогода ожидается до конца дня.

«По прогнозам синоптиков, сегодня до конца дня ожидаются сильный дождь с грозой и ветер до 17 м/с», — сказано в сообщении.

Дожди и грозы также прогнозируются в Москве в предстоящий понедельник и вторник, отметили в центре «Фобос».

Водителям в непогоду рекомендуют избегать резких маневров, а пешеходам — избегать деревьев и шатких конструкций.