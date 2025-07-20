Еще три беспилотника сбиты на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Мэр также уведомил об уничтожении трех вражеских дронов, попытавшихся атаковать Москву.

Официальный представитель Росавиации Антон Кореняко незадолго до этого сообщил, что в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были введены временные ограничения.

Министерство обороны отчиталось, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.