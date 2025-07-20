Временные ограничения сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево.

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Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 364 беспилотника и две управляемые авиабомбы украинской армии за сутки 19–20 июля. В пресс-службе Росавциации заявили, что в столичном аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Из-за угрозы атаки БПЛА временные ограничения на работу также вводили в аэропорту Внуково. Отмечается, что за последние сутки из-за ограничений на запасные аэродромы отправились 134 самолета.