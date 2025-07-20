В зоопарке Москвы появились две занесенные в Международную Красную книгу птицы

В Московском зоопарке поселились два стервятника — редкие птицы, занесенные в Международную Красную книгу как вымирающий вид. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба организации в Telegram-канале. Уточняется, что этих пернатых не было в столичном зоопарке более 50 лет. Сейчас их можно увидеть в вольере на Новой территории рядом с вольером росомахи. Одному стервятнику примерно один год, другому — около пяти лет, пол пока неизвестен.

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Питаются они мясом, рыбой, также им дают витаминно-минеральные добавки.

«Стервятники приехали из южного парка птиц "Малинки", они отлично уживаются друг с другом. Это очень любопытные и при этом осторожные птицы», — прокомментировала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В России стервятник обитает главным образом на Кавказе. Там сохранилось всего несколько десятков пар. Взрослые особи достигают размера от 60 до 70 сантиметров. Отмечается, что эти птицы умеют добывать себе еду при помощи подручных инструментов.

Ранее сообщалось, что два лося забрались в водохранилище в подмосковной Истре и не смогли самостоятельно выбраться. Чтобы вытащить животных, была организована целая спасательная операция.