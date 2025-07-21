20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Коммунарке, а также рассказал о росте популярности шахмат среди горожан.

В Коммунарке построили школу на 1100 мест. По словам главы города, в здании на Новомихайловском шоссе, 1а, будут учиться дети с 1-го по 11-й класс. Для них оборудованы ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортивные залы, медицинский блок, медиатека и зоны для самостоятельных занятий.

— Все полностью адаптировано для учеников с ограниченными возможностями здоровья, — отметил мэр.

Рядом со школой, добавил Сергей Собянин, есть места для отдыха и площадка с навесами для сбора учеников.

— Уверен, новая школа станет вторым домом для детей одного из самых активно развивающихся районов столицы. Они будут учиться с радостью, комфортом и в безопасности, — написал мэр Москвы.

Кроме того, вчера отмечался Международный день шахмат. Сергей Собянин рассказал, что в Москве больше 2,3 тысячи шахматных кружков и десятки новых площадок под открытым небом: в клубах, парках, скверах или возле реки.

— Столы уже установлены в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, в сквере на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан у станции метро «Генерала Тюленева», на набережной Шитова у Черкизовского пруда, в парках Декабрьского восстания и «Яуза», лесопарке «Кусково» и в природноисторическом парке «Москворецкий», — поделился глава города.

Количество столов постоянно увеличивается.