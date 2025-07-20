Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

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По словам представителей ведомства, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Из-за беспилотной опасности временные ограничения на работу 20 июля также ввели в аэропорту Внуково. В пресс-службе Росавиации сообщили, что за последние сутки из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета.

Кроме того, ночью 20 июля над регионами России силы ПВО ликвидировали 93 украинских беспилотника, 19 из них сбили над столичным регионом.