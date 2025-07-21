«Аэрофлот» корректирует расписание после временных ограничений в Шереметьево

Из-за временных ограничений на полеты в аэропорту Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание ряда рейсов, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево 20 и 21 июля «Аэрофлот» продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что оформить обращение на возврат или перебронирование билета необходимо по месту приобретения перевозки – на сайте через форму обратной связи, в контакт-центре, офисе продаж или у агента. Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют возврат и переоформление билетов.

Ранее в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, позднее они были сняты.