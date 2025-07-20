Редкую красноухую черепаху обнаружили в московской части «Лосиного Острова»

Красноухую черепаху обнаружили в акватории Бабаевского пруда биологи Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН. Этот вид пресноводной рептилии считается чужеродным для природных условий средней полосы России.

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Родина красноухой черепахи — Северная Америка. Исторически она встречалась только в бассейне Миссисипи (США) и на расположенной рядом территории Мексики. Позже черепаха распространилась по всему миру, став инвазионной. В некоторых странах, например в Австралии, ее на официальном уровне отнесли к вредителям.

Несмотря на то что красноухая черепаха считается популярным домашним питомцем, далеко не все владельцы осознают ответственность ее содержания. Так как рептилии живут несколько десятков лет, они требуют определенных условий и сложного ухода. Некоторые хозяева, которые понимают, что не справляются с этими питомцами, выпускают их в водоемы, не задумываясь о последствиях.

Одна из ключевых проблем — трансформация экосистемы, которая происходит из-за попадания в естественную среду чужеродных видов. Они конкурируют с местными видами за пищу и среду обитания, что может привести к их вытеснению.

Красноухая черепаха всеядна, она может питаться лягушками, личинками стрекоз и мальками рыб. В столице у нее есть прямой конкурент — болотная черепаха, которая занесена в надзорный список Красной книги Москвы. Оба вида занимают сходную экологическую нишу, питаясь практически одним и тем же, но инвазионный гость зачастую оказывается сильнее.

При этом увеличение численности популяций красноухой черепахи происходит гораздо быстрее, чем болотной. Нужно учитывать, что красноухие черепахи распространяются не только естественным путем. Они способны выживать в условиях длительных холодных зим. Осенью они закапываются на дне рек и других водоемов, впадая в спячку до весны.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды призывают горожан ответственно относиться к выбору домашних животных. Прежде чем завести питомца, нужно изучить его потребности, оценить свои возможности и понять, что его судьба зависит от хозяев.

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