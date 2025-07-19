Собянин сообщил о начале работ по соединению МСД с Курганской улицей

В Москве начались проектные работы по соединению Московского скоростного диаметра с Курганской улицей. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

В рамках проекта планируется построить и реконструировать около 6,5 километра дорог.

Собянин отметил, что в ходе строительства возведут три эстакады: для правого съезда с Проектируемого проезда №1913 на МСД в сторону севера, для левого съезда с того же проезда на МСД в сторону юга, а также для левого съезда с северного направления МСД к станциям МЦК «Локомотив», метро «Черкизовская» и Восточному вокзалу.

Кроме того, будут приведены в порядок Амурская и Тагильская улицы, 1-й и 2-й Иртышский проезд, а также улица Бирюсинка. На пересечении Амурской улицы с Амурским переулком планируют построить подземный пешеходный переход. Работы должны завершиться к 2028 году.

— Новые искусственные сооружения и дороги улучшат транспортную доступность районов Гольяново, Метрогородок и Северное Измайлово. Кроме того, станет проще добираться до новых жилых кварталов, в том числе по Программе реновации, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, строительство нового путепровода стартовало в мае на северо-востоке столицы.