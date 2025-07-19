Два детеныша короткохвостого питона появились на свет в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появились два детеныша короткохвостого питона — неядовитой змеи, обитающей в Индонезии, Малайзии и Индокитае. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоосада.

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Малыши, родившиеся 10 июня, весят 85 и 87 граммов. У них такая же желто-красная окраска, как у родителей. Сейчас они находятся в отдельных террариумах во внутренних помещениях зоопарка.

Короткохвостые питоны прибыли в столицу из Индонезии в 1992 году. С 2013 года этот вид успешно размножается, нынешнее потомство — уже третье поколение. В природе самка насиживает яйца около двух с половиной месяцев, согревая кладку за счет сокращений мышц, известных как тремор.

После вылупления змееныши ведут самостоятельную жизнь. Первую линьку они проходят примерно в двухнедельном возрасте, а затем начинают питаться. У детенышей есть яйцевой зуб, с помощью которого они сами разрезают скорлупу.

Как рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова, яйца помещали в инкубатор, чтобы минимизировать риски. Малышей после появления на свет переселили в теплый террариум с зоной дополнительного прогрева, передает Telegram-канал зоосада.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке на свет появились девять детенышей дагестанского тура. Теперь москвичи и гости столицы смогут увидеть животных на экспозиции «Турья горка». При этом дагестанские туры дают потомство каждый год, поэтому подросшие детеныши уезжают в другие зоопарки.