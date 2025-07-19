В Москве с 13:00 и до конца дня снова ожидаются ливень и гроза. Об этом в субботу, 19 июля, предупредили в столичном управлении МЧС.

При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

— В период с 13 часов 19 июля и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень. В отдельных районах — гроза. При грозе порывы ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали не оставлять автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями, обходить рекламные щиты и шаткие предметы, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Спасатели напомнили, что при необходимости следует обращаться по телефонам 101, 112 или на единый номер доверия ГУ МЧС России по Москве. Жителям города посоветовали быть осторожными и беречь себя и своих близких, передает Telegram-канал МЧС.

«Желтый» уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе с 09:00 19 июля до 21:00 воскресенья, 20 июля, из-за прогнозируемых ливней с грозой, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве начала постепенно улучшаться, но к концу недели жителей будет ждать «сюрприз» в виде ливня с грозой.