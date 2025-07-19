Собянин рассказал, как город заботится о состоянии Москвы-реки

Сегодня отмечается День Москвы-реки — главной водной артерии столицы. Мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 19 июля, рассказал, как коммунальный флот ухаживает за рекой уже полвека.

Тридцать судов ежедневно очищают акваторию от мусора, ила и поверхностных загрязнений. Специалисты ГУП «Мосводосток» регулярно проводят отбор проб и анализ воды с использованием современного оборудования.

Мэр также отметил, что качество воды стабильно улучшается благодаря модернизации очистных сооружений и новым технологиям удаления азота и фосфора. За состояние набережных, мостов и причалов отвечают сотрудники «Гормоста», которые не только следят за чистотой, но и проводят ремонт. В этом году были обновлены причалы Фили и Новоспасский, началась реконструкция причала Лужники-Центральный.

На воде работают спасатели, а сотрудники ЦОДД следят за безопасностью с помощью камер. По его словам, за последнее десятилетие набережные преобразились и стали комфортными зонами для прогулок и спорта. Мэр напомнил, что два года назад был запущен первый в мире круглогодичный регулярный речной электротранспорт. С тех пор москвичи совершили более двух миллионов поездок. В июне открылся третий маршрут: Новоспасский — ЗИЛ.

— С обновлением Северного и Южного речных вокзалов столица вернула себе статус порта пяти морей. Во время летней круизной навигации от причалов вокзалов теплоходы отправляются в десятки городов и туристических центров России, — написал глава города в своем Telegram-канале.

14 июля мэр Москвы рассказал о новых пешеходных мостах столицы.