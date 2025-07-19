Назван срок завершения периода дождей в Москве

Период дождей в столичном регионе закончится 25 июля, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Метеоролог уточнил, что до 27 июля в столице сохранится теплая, но переменчивая погода. Возможны кратковременные осадки.

«В понедельник, 21 июля, в Москве ожидаются достаточно сильные дожди с грозами. Температура воздуха составит + 24°..+26°. Во вторник продолжится похолодание, на небе будет облачно, ожидаются кратковременные дожди», — заметил Ильин.

Ночи в Москве изменились

По его данным, со среды по пятницу в Москве будет +25°..+27°. В эти дни, кроме пятницы, ожидаются осадки.

В выходные в столицу вновь вернутся дожди с грозами и порывистым ветром. В субботу, 26 июля, днем температура воздуха достигнет +25°, в воскресенье — +22°.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предположил, в свою очередь, что на следующей неделе ежедневно с перерывами будут лить скоротечные грозовые дожди — с понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм или 65% от месячной нормы.

Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам +13°…+18°, в середине дня +21°…+26°, что в пределах положенной нормы макушки лета, констатировал синоптик.