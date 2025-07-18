Около Москвы сбили девятый за день украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девятый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Точный район уничтожения БПЛА он не назвал. При этом градоначальник отметил, что на место падения обломков беспилотника приехали специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атаки, а также данных о пострадавших, мэр Москвы не назвал.

За последние часы Собянин сообщил о восьми сбитых беспилотниках, которые следовали в сторону Москвы. Градоначальник во всех случаях не предоставлял какой-либо другой информации.