Стало известно, сколько мигрантов-нарушителей выдворили московские приставы с начала года

Московские приставы с начала года принудительно выдворили за рубеж по решениям судов 8,5 тыс. мигрантов-нарушителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Москве, где главный судебный пристав столицы Николай Коновалов на коллегии подвел итоги работы за первое полугодие.

"С начала года [столичными приставами] осуществлено более 8,5 тыс. препровождений до пункта пропуска через границу Российской Федерации иностранных граждан, которые являются нарушителями правил пребывания на территории Российской Федерации и привлечены судом к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации)", - сообщили в ГУ ФССП.

Все выдворенные иностранцы не смогут въехать на территорию Российской Федерации в течение пяти лет.

За весь 2024 год столичные судебные приставы принудительно выдворили свыше 18,7 тыс. иностранцев за нарушения правил пребывания в РФ, за 2023 год - около 12 тыс.