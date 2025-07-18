Участок монорельса полностью пропадет из Москвы

Участок бывшего монорельса от станции «Выставочный центр» до станции «Улица Сергея Эйзенштейна» полностью пропадет из Москвы осенью 2025 года.

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Его демонтируют, чтобы не перекрывать вид на главный вход ВДНХ, пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИИ «Мостранспроект» Владимира Титова.

«Осенью демонтаж будет завершен… Полностью, вместе с балками, опорами и станцией "Улица Сергея Эйзенштейна"», — заявил глава проектного института.

Сохранить собираются участок от станции «Тимирязевская» до станции «Выставочный центр» — там появятся кафе, пространства с бесплатным Wi-Fi и другая инфраструктура для досуга.

«В жаркую погоду для спортсменов будут установлены питьевые фонтанчики, для озеленения будет использоваться автополив и обогрев в холодное время года», — уточнил Титов.

Он добавил, что будущий высотный парк обеспечат дополнительными лестничными спусками — количество входов увеличится вдвое.

Московский монорельс завершил свою работу 28 июня. Вместо него в столице сделают уникальный парк на высоте шести метров.