Ночи в Москве изменились — они прекратили быть южными и стали комфортными для здорового сна. Об этом рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«После длительного периода очень теплой погоды московские ночи перестали быть душными и практически вернулись в свое более комфортное для здорового сна климатическое русло», — отметил синоптик.

Тишковец уточнил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла плюс 14,9 градуса. Самые высокие значения наблюдались на Балчуге — плюс 18,7 градуса. В Подмосковье самой низкой оказалась температура в Черустях — плюс 10,9 градуса. В ночь на субботу погода тоже будет подходящей для здорового сна — плюс 10-15 градусов Цельсия, заключил Тишковец.

Ранее жителям Москвы пообещали ухудшение погоды в выходные, 19 и 20 июля. В эти дни в столице ожидаются осадки — они начнутся ночью в субботу и продолжатся практически до понедельника.