Москвичам дали неутешительный прогноз на выходные

В предстоящие выходные погода в столице ухудшится, ожидаются дожди с грозами. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Несмотря на теплую погоду, ожидаются осадки — они начнутся ночью в субботу и продолжатся в течение всех выходных. По ночам будет плюс 17–19 градусов. В субботу днем ожидается плюс 25–27 градусов, а в воскресенье — плюс 24–26. Будет дуть порывистый восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы порывы будут достигать скорости 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в выходные — в пределах 748–745 миллиметров ртутного столба, в понедельник, 21 июля, оно понизится до 740 миллиметров, подытожил Ильин.

Ранее сообщалось, что за среду, 16 июля, в Подмосковье выпало больше половины месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на главной столичной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков.