Садовое кольцо закроют

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о временном закрытии движения по Садовому кольцу 19 июля и порекомендовал использовать метро для поездок в центр Москвы.

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Отмечается, что с 00:01 до 17:00 перекроют участки Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улиц. С 10:00 до завершения мероприятия движение будет закрыто по всему Садовому кольцу в обоих направлениях, а также с 10:00 до 17:00 — на части Зубовской улицы.

Будет ограничен подъезд к ряду объектов: нельзя будет проехать к ЦПКиО им. Горького с Крымского Вала, ТЦ «Атриум», Курскому вокзалу, Театру Сатиры с Большой Садовой, ТЦ «Смоленский пассаж» со стороны Смоленской площади и ТРЦ «Павелецкая плаза».

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений, передает Telegram-канал дептранса.

Ранее в столице перекрывали дороги из-за сильного ливня: тогда ограничения появились на участках Дмитровского шоссе и МКАД. Также было ограничено движение в 1-м Красовском проезде.